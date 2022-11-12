Пермский «Амкар» разгромил «Урал-2» в последнем матче этого года

"Амкар" победил со счетом 4:1. Фото: vk.com/fc__amkar__perm

Ну и погода сегодня досталась двум командам. На стадионе «Звезда» в Перми под дожем играли наш «Амкар» и екатеринбургский «Урал - 2». В последнем матче этого года красно-черные разгромили гостей. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Амкара».

Голы забили: Наиль Замалиев, дубль оформил Евгений Тюкалова, еще один на счету Ивана Маркелова. Игрки «Урал - 2» смогли ответить лишь одним голом. Следующий матч наши футболисты проведут лишь в апреле следующего года. Поздравляем «Амкар» с победой!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru