Координатор единого центра помощи мобилизованным Пермского края рассказал о поездах в Елань и Тюмень

Константин Строгий побывал в учебных центрах Тюмени и Елани.

Координатор единого центра помощи мобилизованным Пермского края Константин Строгий побывал в учебных центрах Тюмени и Елани, куда были отправлены мобилизованные из Пермского края.

Он ознакомился с обстановкой на местах и доставил гуманитарную помощь из краевого распределительного центра, а также личные посылки от жителей региона.

Строгий сообщил, что такие грузы будут отправляться по мере возможности, в том числе будут собраны и отправлены посылки к новому году.

Напомним, единый центр помощи мобилизованным и их семьям организован в пермском Доме офицеров. Сейчас там работает общий пункт сбора гуманитарной помощи со всего региона. В ближайшее время там же будут организованы консультации представителей военкомата и Минсоцразвития края.

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