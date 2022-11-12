В Пермском крае «скорая помощь» вылетела в кювет и перевернулась

ДТП произошло на трассе Соликамск-Красновишерск. Фото: https://vk.com/borovsk59

В Пермском крае автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП. Сообщение об этом появилось в социальной сети. Пользователи сообщили, что машина медиков столкнулась с лосем, однако в ГУВД по Пермскому краю не подтвердили эту информацию.

- 12 ноября, около 05.30 по автодороге Соликамск- Красновишерск двигался автомобиль "скорой помощи", за рулем был водитель 1986 года рождения. Он не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП травмы никто не получил.

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