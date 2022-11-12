В воскресенье в Пермском крае ожидается мокрый снег и гололедица

Погода в Прикамье с каждым днем будет прохладнее. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае начало ноября оказалось на удивление теплым и бесснежным. Практически середина месяца, а снежный покров не формируется. Мало того, суббота оказалось очень теплой для 12 ноября, термометр показывает в Перми +7 градусов. Однако радоваться аномальному теплу долго не придется, уже в воскресенье, 13 ноября, станет прохладнее.

По информации Пермского ЦГМС ожидается облачная погода, на севере небольшие осадки (дождь, мокрый снег), на юге осадки, в основном - дождь, днем переходящего в мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед.

Ветер ночью южный, юго-восточный 6–11 м/с, днем северо-восточный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью и днем –1…4°, в горах до –6°.

В начале недели похолодание продолжится, в понедельник порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью −3…-8°, днем -1…-6°.

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