В Перми из-за украденных денег оцепили девятиэтажку

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Вечером 11 ноября в Перми полиция оцепила жилой 9-этажный дом по улице Карпинского, 107.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, здание оцепили, поскольку там проводились оперативно-розыскные мероприятия. Причиной этого стало хищение денежных средств. Уголовное дело по факту кражи уже возбуждено. Сейчас для дальнейшего задержания устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Где именно произошла кража, полиция не уточняет. На первом этаже дома находятся банк, аптеки, почта и различные магазины.
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