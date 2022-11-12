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НовостиОбщество12 ноября 2022 7:41

В Перми из-за украденных денег оцепили девятиэтажку

Преступник разыскивается
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Вечером 11 ноября в Перми полиция оцепила жилой 9-этажный дом по улице Карпинского, 107.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, здание оцепили, поскольку там проводились оперативно-розыскные мероприятия. Причиной этого стало хищение денежных средств. Уголовное дело по факту кражи уже возбуждено. Сейчас для дальнейшего задержания устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Где именно произошла кража, полиция не уточняет. На первом этаже дома находятся банк, аптеки, почта и различные магазины.

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