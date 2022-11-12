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НовостиОбщество12 ноября 2022 6:05

В Перми прокуратура подала в суд на горадминистрацию за бесхозяйные сети теплоснабжения

Их обнаружили в центре города
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района через суд обязала администрацию Перми взять на учет бесхозяйные теплосети в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сети теплоснабжения проходят под домами от улицы Пермской, 57 до улицы Ленина, 50. При проверке выяснилось, что они не стоят на учете в Росреестре. Также у них нет ни собственника, ни обслуживающей организации.

В прокуратуре отмечают, что отсутствие контроля технического состояния теплосетей может привести к неблагоприятным последствиям для пермяков. Прокурор подал в суд иск с требованием обязать мэрию и входящий в ее структуру департамент жилищно-коммунального хозяйства принять теплосети на учет.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

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