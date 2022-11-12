В Прикамье на лесника свалилось дерево

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Пермском крае завершилось расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с лесником. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по региону.

Инцидент произошел 18 октября этого года. Мастер леса осуществлял работу по разработке лесосеки на территории Щучье-Озерского участкового лесничества в Октябрьском городком округе.

При обустройстве лагеря рабочий решил нарубить сухих сучьев для розжига костра. Услышав треск, он поднял голову и увидел, как зависший ствол дерева начал падать в его сторону. Лесник попытался отскочить, но нога застряла между веток.

Удар пришелся в область левого плеча и головы. Мужчина получил травму, которая относится к категории тяжелых. Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что причиной произошедшего стало нарушение мастером леса должностной инструкции.

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