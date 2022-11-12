ОНФ помог 58 ошибочно мобилизованным прикамцам и их семьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр содействия ошибочно мобилизованным пермякам, созданный на площадке регионального отделения Народного фронта, оказал помощь 58 жителям Пермского края и их семьям.

За время работы в центр принято более 2 тысяч обращений граждан. По ним проведено свыше 1,5 тысяч консультаций. «Эффективный способ доказать право на отсрочку по частичной мобилизации — письменное заявление в адрес командира, а именно рапорт. Окончательное решение о предоставлении или непредоставлении отсрочки остается за комиссией военного гарнизона», — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова.

В Народном фронте рассказали примеры рассмотренных ситуаций. Так, мобилизационное предписание получила медсестра из Александровска, которая находится в тяжелой жизненной ситуации. Она ухаживает за ребенком и пожилым родственником, а ее брат уже мобилизован. В результате решено, что медсестра останется и будет принимать участие в осмотре призывников.

Еще один случай связан с мужчиной, осужденным за тяжкое преступление. Сейчас он находится в учебном центе в Тюмени. Мобилизованный заявляет, что статья, по которой он был осужден, входит в перечень преступлений, неснятая судимость за которые несовместима с призывом на военную службу. Сейчас в его ситуации разбираются.

Отмечается, что 4 ноября перечень преступлений был сокращен. Среди них остались только антигосударственные преступления, терроризм, незаконное обращение с ядерными материалами и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65