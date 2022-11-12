В Перми окончены поиски 15-летнего подростка

Подростка искали двое суток. Фото: архив "КП"

В Перми найден 15-летний Иван К. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Школьник жив, его нашли вечером 11 ноября.

Напомним, что он пропал еще 9 ноября. В тот день он ушел из дома на занятия, но домой так и не вернулся. Родители обратились с заявлением в полицию и к волонтерам. Где пропадал несколько суток парень не сообщается.

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