Пропавшую женщину с родинкой ищут в Перми

Фото: группа ВК Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Третьи сутки в Перми ищут пропавшую женщину. 57-летняя Татьяна Добросердова утром 9 ноября вышла с работы, но до дома не дошла. Рабочее место женщины находится на улице Революции в Свердловском районе. Именно там ее видели в последний раз.

Родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Сейчас по соцсетям распространяется ориентировка с информацией о пропавшей.

Татьяна Мониевна Добросердова

Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, волосы русые глаза серые. Есть выпуклая родинка около левого уха.

Была одета: в серую куртку с капюшоном.

Всех, кому что-нибудь известно о судьбе пропавшей женщины, просят обратиться в полицию или к волонтерам по тел. (342) 204-49-04.

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