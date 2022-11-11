В Перми окончены поиски 16-летней девушки

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Пропавшая в Перми 16-летняя девушка найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Регион 59".

Напомним, 16-летняя девушка пропала ночью 8 ноября. Сообщалась, что в 01.00 она вышла из отдела полиции по улице Леонова, 17 и исчезла. Многие пермяки недоумевали, как полицейские могли отпустить ребенка одного глубокой ночью, и почему она вообще оказалась в отделе.

Как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, в отделе полиции девушка оказалась из-за того, что до этого уже сбегала, ее нашли, привели в отдел и вызвали туда родителей. Когда за девушкой пришла мама и забрала беглянку, буквально тут же она вновь сбежала.

Утром, 11 ноября, девушка сама вернулась домой. Теперь ей предстоит долгая воспитательная беседа со своей мамой и, возможно, с сотрудниками ПДН.

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