Михаил Задорнов: банк и группа «Открытие» вернулись к нормальному «досанкционному» бизнесу

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«Октябрь – первый месяц, когда банковская система в целом и банк «Открытие» в частности работают с той же стоимостью пассивов, которая была до 24 февраля 2022 года. Мы как банк и как группа вернулись к нормальному бизнесу в третьем квартале. А октябрь, с точки зрения риска, уже практически «досанкционный» месяц», – заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

По словам Задорнова, банк и группа выступают за раскрытие всех финансовых показателей, которые не вредят интересам клиентов и группы с точки зрения санкционного режима. По данным МСФО, убыток группы «Открытие» за 9 месяцев существенно сократился, при этом за третий квартал группа заработала 12 млрд рублей чистой прибыли.

«Наша цель – иметь по 2022 году чистую прибыль по МСФО и сохранить денежный капитал, и мы к ней достаточно успешно продвигаемся. Мы сохраняем оптимизм по приросту клиентской базы, прежде всего в МСБ и в корпоративном сегменте», – отметил банкир.

При этом чистая прибыль банка «Открытие», на который приходится до 85% бизнеса группы, по РСБУ за 10 месяцев составила 28 миллиардов рублей.

Задорнов сообщил, что банк «Открытие» по итогам трех кварталов не менял бизнес-план, который был утвержден в начале года. Чистый процентный доход банка за три квартала составил 95% от изначального бизнес-плана, комиссионный доход – 99%.

«Мы заработали практически столько, сколько предполагали до всяких военных действий. Основной убыток – от арестованных или замороженных активов, потерь торгового дохода и валютной переоценки», – рассказал глава банка «Открытие».

Он напомнил, что в сентябре истек срок действия в банке 200 миллиардов рублей пассивов, которые привлекались в марте по максимально высоким ставкам. И фактически октябрь стал первым месяцем, в котором банк «Открытие» и вся банковская система работают по «досанкционным» ставкам. По словам Задорнова, клиентская база в банке растет в большинстве сегментов.