Банк «Открытие»: 99% трудоспособного населения ПФО регулярно пользуются цифровыми банковскими сервисами

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый день используют мобильный и интернет-банк 61% жителей округа в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины имеют опыт онлайн-кредитования. 26% финансово активных жителей ПФО уже пользуется банковской биометрией. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

61% опрошенных жителей Приволжского федерального округа пользуются мобильным и интернет-банком каждый день, еще 29% несколько раз в неделю. 7% делают это время от времени, несколько раз в месяц и 2% очень редко. Только 1% не пользуются услугами цифрового банкинга, 26% респондентов пользуются банковской биометрией. Еще 34% пока не пользовались банковской биометрией, но хотят воспользоваться. 27% не пользуются и не собираются делать это ни при каких условиях и 13% – не знают, что такое банковская биометрия. Более половины опрошенных (54%) получали кредиты онлайн. 15% пока не брали кредиты с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания, но готовы это сделать. Почти треть респондентов (31%) не намерены брать кредиты без похода в офис банка.

Лишь 3% жителей округа имеют опыт цифровой ипотеки. При этом 41% не против взять ипотечный кредит онлайн (10% определенно готовы, 31% скорее готовы). 31% респондентов не хотят брать ипотеку дистанционно (12% определенно не готовы, 19% скорее не готовы). 25% не знают, что такое цифровая ипотека. у 13% отношение к цифровым банковских услугам за последний год улучшилось – они стали пользоваться такими услугами чаще, чем раньше. 62% используют его так же часто, как делали это до санкций, еще 21% - так же редко, как год назад. Лишь у 4% это отношение ухудшилось: они стали пользоваться цифровым банкингом в последний год реже, чем раньше, или перестали совсем.

*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.