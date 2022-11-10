Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости"Бизнес-новости": Пермь10 ноября 2022 11:15

Банк «Открытие» повысил доходность по расходно-пополняемым вкладам

Повышение составило до 2,25 процентных пунктов.
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк «Открытие» повысил процентные ставки для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на все сроки.

Повышение составило до 2,25 процентных пунктов. Максимальная доходность по вкладу с возможностью внесения дополнительных средств «Активное пополнение» увеличена до 7% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока.

По годовому вкладу «Свободное управление», предусматривающему возможность как пополнения, так и снятия средств, ставка составляет 6,5% годовых (при получении процентов по окончании депозита).

Для вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.