Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 13:13

МЧС предупреждает жителей Пермского края о тумане и дожде со снегом

Ожидается облачная погода
Лела Минадзе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о тумане в субботу 12 ноября. Его прогнозируют специалисты пермского гидрометцентра.

Кроме того, ночью и днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет южным, юго-западным. Порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −1…+4 градуса, а днем +1…+6.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Ранее мы рассказывали, что первые морозы могут прийти уже на неделе с 14 по 20 ноября. Погода будет по-зимнему морозной, но без сильных осадков

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65