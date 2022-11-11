МЧС предупреждает жителей Пермского края о тумане и дожде со снегом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о тумане в субботу 12 ноября. Его прогнозируют специалисты пермского гидрометцентра.

Кроме того, ночью и днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет южным, юго-западным. Порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −1…+4 градуса, а днем +1…+6.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Ранее мы рассказывали, что первые морозы могут прийти уже на неделе с 14 по 20 ноября. Погода будет по-зимнему морозной, но без сильных осадков

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