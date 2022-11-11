Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи

11 ноября ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Сергей Коротков.

С 1975 года Сергей Коротков работал на станции. Еще студентом он устроился санитаром, а потом медбратом выездной бригады. После окончания Пермского медуниверситета стал врачом скорой медицинской помощи. С 1986 по 2012 годы был анестезиологом-реаниматологом. С 2012 года Сергей Коротков работал в должности старшего врача станции и только в апреле 2022 года по состоянию здоровья ушел с работы.

«Тяжелая болезнь отняла у него жизнь, а мы потеряли прекрасного врача, любимого друга, коллегу, интеллигентного и чуткого человека», — написали коллеги.

Сергей Коротков являлся леном Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Пермской области, секретарем Совета Пермского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи», членом Российского гомеопатического общества, Профессионального медицинского сообщества Пермского края и «Краевого кардиологического общества. Он также награжден знаком «Отличник здравоохранения».

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