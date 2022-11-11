Крупнейший супермаркет товаров для дома Walmart в Чили принял на работу российского робота

Фото предоставлено компанией Promobot

Российский робот Promobot устроился на должность консультанта в сеть магазинов товаров для дома “Walmart”, в городе Сантьяго, столице Чили. Это самая большая сеть супермаркетов товаров для дома в стране, и один из крупнейших в регионе.

Промобот четвертой версии консультирует покупателей магазина на испанском и английских языках. Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объём данных о товарах, используемый в роботе.

Фото предоставлено компанией Promobot

«Поток людей в супермаркете напоминает метро в час пик, — рассказывает Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot. — Чтобы сделать передвижение робота максимально безопасным и автономным, наши инженеры создали уникальные датчики препятствий — они быстрее, точнее и надёжнее любых решений на рынке. Мы надеемся, что благодаря нашему сотрудничеству, мы сможем масштабировать эту разработку и для других роботов Promobot — в любой стране мире».

Фото предоставлено компанией Promobot

Специально для сети магазинов “Walmart” российские разработчики модернизировали датчики препятствий, установленные в промоботе. Исследования и тесты велись несколько месяцев — в России и Чили.

Фото предоставлено компанией Promobot

Наша справка

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.