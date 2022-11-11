В Перми окончены поиски 17-летней девушки

Фото: поисковой отряд "Прикамье Поиск"

Пропавшую 17-летнюю девушку нашли живой. Как сообщили "Комсомолке" в пресc-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девушку нашли вчера, 10 ноября, на одной из улиц города Чайковского (откуда девушка родом - Ред.) и передали родителям.

Напомним, 10 ноября в группе поискового отряда "Прикамье Поиск" появилась запись о пропавшей 17-летней девушке. Как сообщили поисковики, в четверг, 3 ноября, девушка вышла из диспансера по улице шоссе Космонавтов и исчезла.

Как сообщали в Минздраве, девушка самовольно и несогласованно покинула стационар. Она собрала вещи и ушла во время прогулки.

Теперь родителям девушки предстоит разобраться, почему она ушла из больницы без разрешения врачей.

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