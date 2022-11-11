Глава СК России потребовл доклад о ДТП, в котором пострадали вахтовики

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить об обстоятельствах ДТП с автобусом. Об этом сообщают в следственном комитете.

Напомним, что 9 ноября во время движения по внутрипромысловой дороге «Рассвет — Баклановка» вахтовый автобус развернуло и опрокинуло на левый бок. Пострадал 21 работник, в частности четверо получили тяжелые травмы. В числе пострадавших сотрудники крупных компаний.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также расследование проводит краевая Госинспекция труда.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65