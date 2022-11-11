Экс-чиновник из Пермского края возглавил департамент в Минэкономразвития РФ

Фото: Минэкономразвития РФ

В департаменте государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития РФ кадровые перестановки. Новым руководителем назначили пермяка Алексея Храпков, который в свое время был министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на сайт федерального ведомства.

Алексей Храпков начал строить карьерную лестницу в ООО «Пермрегионгаз», где доработал до начальника отдела по работе с бюджетами и ценными бумагами. При губернаторе Олеге Чиркунове он председательствовал в региональной энергетической комиссии, был замглавы администрации Перми и замминистра, а после - министром градостроительства и инфраструктуры Пермского края.

После смены власти в регионе Храпков уехал в Москву, где устроился директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике в Минэнерго РФ. Там он проработал девять лет.

В Минэкономразвития РФ, которое курирует экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, Алексей Храпков перешел в прошлом году. Там он возглавил департамент региональной политики. В 2022-м Храпков пошел на повышение внутри самого ведомства – стал директором департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России.

Как мы недавно сообщали, бывший заместитель главы краевой администрации Алексей Григорьев и бывший первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов уволились с руководящих постов в Министерстве экономразвития РФ. Маслов руководил департаментом цифровой трансформации, Григорьев - департаментом стратегического планирования и мониторинга федерального министерства.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru