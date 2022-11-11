Пермские педагоги отправили жителям освобожденных республик 3,5 тонны гуманитарной помощи

Глава Перми Алексей Дёмкин. Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

11 ноября из Перми в освобожденные территории отправили гуманитарную помощь. Участие в мероприятии принял глава города Алексей Дёмкин.

– Сегодня отправили очередной гуманитарный груз для поддержки новых российских регионов. Медицинские препараты, аптечки, средства гигиены и другие нужные вещи для больницы интенсивного лечения в Мариуполе собрали пермские педагоги, школьники и волонтеры – 3,5 тонны необходимых препаратов, - отметил Алексей Дёмкин. - Именно отрасль образования, где работают люди с большим сердцем, которые всегда чутко реагируют на чужую беду, стала инициатором гуманитарной миссии «Открытые сердца». Ряд директоров пермских школ ездили на освобожденные территории, чтобы помочь в налаживании образовательного процесса и поделиться своими знаниями и опытом. Были обучены более 270 педагогов ДНР. Благодарю всех волонтеров и неравнодушных пермяков за доброту и проявленное участие! – написал глава в своем Telegram-канале.

Цель гуманитарной миссии «Открытые сердца» - помочь новым российским регионам: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям. После тщательного изучения ситуации, переговоров с руководителями управлений образования Донбасса и Луганщины, с главврачами госпиталей и больниц инициативная группа директоров пермских школ определила конкретные линии оказания практической помощи коллегам, а также детям и их родителям.

– Нашу инициативу поддержал глава города Алексей Дёмкин и департамент образования администрации Перми. Школа – это не только место, где дают знания, это место, где воспитывают патриотизм, благодарность и учат добру. Более 50 детей в течение последнего месяца стали волонтерами. К нашей миссии также присоединились их родители и предприниматели города, – рассказала директор школы №47 Инна Дубровина.

Ребята сортировали груз, раскладывая его по коробкам, взвешивали и маркировали.

– Наша школа занималась сбором медикаментов, которые мы сортировали по наименованиям. Я подсчитывал груз и загружал. Помогать вызвался добровольно, потому что посчитал, что жителям новых территорий и нашим солдатам нужна поддержка, – рассказал ученик 11-го класса школы №47 Ян Некрасов.

Машины с гуманитарным грузом. Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Также в составе груза отправили 27 печей и тепловизор для добровольческого танкового батальона «Молот» - деньги на их покупку собрал городской фонд «Пермь-300».

Напомним, помощь добровольцам, мобилизованным и их семьям оказывается на всех уровнях. В регионе запущен проект «Помощь здесь. Пермский край», поддержанный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Он направлен на оказание адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И создан как единое окно для обращений за помощью семей мобилизованных и самих резервистов.

Инициаторами проекта являются общественные организации, а его работу координируют руководитель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и председатель Пермского краевого совета женщин Лилия Ширяева.

На сайте https://помощьздесь.рф аккумулируется информация об оказании помощи призванным в рамках частичной мобилизации жителям Прикамья и их семьям.

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