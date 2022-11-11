Пермяк убил и расчленил знакомую за то, что она не приготовила ужин

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В суде Индустриального района Перми началось слушание уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он убил и расчленил знакомую, а после спрятал части тела в подвале многоквартирного дома по улице Одоевского, где снимал квартиру. Об этом сообщает «Рифей».

Как рассказала зампрокурора Индустриального района Перми Наталья Максимова, погибшую нашли лишь через два месяца после случившегося. Владелица квартиры, где все произошло, начала ремонт.

Рабочие при проверке состояния пола спустились в подвал и обнаружили там мешки, от которых исходил плохой запах. Сначала думали, что в них лежит мясо, но один из работников вскрыл мешок и увидел там части тела.

Оказалось, что убийство было совершено во время пьяной ссоры. Мужчина разозлился на знакомую, которая пообещала приготовить ужин, но не сделала этого. Он также обвинил женщину в том, что она много пьет.

Теперь семья убитой требует от подсудимого возмещение морального вреда. В правоохранительных органах отметили, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство. В тот раз он избил женщину до смерти.

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