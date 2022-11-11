«Уралкалий» вошел в топ-15 российских работодателей

Фото: Уралкалий

Агентство «РБК Исследования рынков» подготовило рейтинг работодателей России. По его итогам компания «Уралкалий» заняла 15 место с показателем 59.6 балла. Всего в рейтинг вошли 82 компании. Список лучших возглавили «Лаборатория Касперского» (68.6 балла), «Полиметалл» (68.1) и «Энел Россия» (65.7).

Среди сильных сторон лидирующих в рейтинге компаний исследователи выделяют высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, а также условия труда для сотрудников, включая высокий уровень заработной платы и затрат на обучение персонала, а также качественный социальный пакет.

Оценка работодателей проводилась по таким метрикам, как «Сотрудники и условия труда», «Эффективность бизнеса», «Социальная ответственность», «Деловая репутация компании» и «Надежность бизнеса».

Анкетные данные всех участников были верифицированы и использованы для составления итогового рейтинга. Итоговый балл был рассчитан в результате суммирования баллов участника по отдельным критериям рейтинга с учетом весовых коэффициентов. Сами весовые коэффициенты были оценены путем анкетирования компаний и рядовых россиян, что позволило учесть мнения самих работодателей, так и их сотрудников.

Ссылка на исследование - https://presscentr.rbc.ru/rating_of_employers

Результаты рейтинга – https://presscentr.rbc.ru/results