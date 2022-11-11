Второй этап улицы Крисанова в Перми будет достраивать подрядчик из Санкт-Петербурга

Фото: permkrai.ru

Стало известно название подрядной организации, которая будет воплощать в жизнь второй этап реконструкции улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина. Победителем аукциона признана компания АО «АБЗ-Дорстрой», которая уже ведет работы по реконструкции первой очереди на объекте.

На втором этапе запланировано строительство основной дороги, мостового перехода через реку Данилиха и реконструкция улицы Пушкина; переустройство трамвайных путей у Центрального рынка, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на правительство Пермского края.

Стоимость работ - 3,58 млрд рублей. К их реализации приступят в феврале 2023 года, чтобы завершить летом 2025-го.

Согласно проекту, улицу Крисанова продлят от пересечения с Пушкина до шоссе Космонавтов. Это позволит соединить центр города с Индустриальным районом и разгрузить площадь у Центрального рынка. Длина новой дороги составит 2,3 километра. Транспорт будет двигаться по четырем полосам, для общественного сделают «выделенку».

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