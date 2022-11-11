В Прикамье цены на ювелирные украшения выросли в два раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае ювелирные изделия стали дороже на 50%. Такие данные за январь-октябрь этого года предоставил Пермьстат.

Существенно подорожали бумажно-беловые изделия — на 33,6%, парфюмерно-косметические — 28%, моющие и чистящие средства — 25,8%, а также нитки — 25,4%.

Кроме того, на 13,6% увеличилась стоимость строительных материалов. Цемент, оконные стекла, кирпич, ламинат, керамической плитки и мойки из нержавеющей стали стали дороже более чем на 20%. Максимально подорожали масляные краски — на 39,9%. Подешевели только обрезные доски — на 3,2% и металлочерепица — на 12,2%.

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