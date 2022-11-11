В Пермских лесах заметили хищника, прыгающего по деревьям

Фото: скриншот с видео Сергея Александровича/ВКонтакте

Лесная живность не устает удивлять! За месяц юркие сообразительные зверьки три раза попадали в фотообъективы жителей Пермского края. Одну куницу засняли сотрудники Рождественского участкового лесничества, которые в тот момент отводили делянки. Об этом рассказали в минприроды Пермского края. Вторую заметили в Черняевском парке г. Перми, а третью красавицу, прыгающую по веткам, запечатлел во время прогулки житель Березников по имени Сергей. Он не только полюбовался сам на красивого и ловкого зверя, но и снял его на видео.

- Увидел куницу во время прогулки в лесопарковой зоне в районе реки Быгель. Это почти черта города, там часто гуляют горожане, - рассказал Сергей «Комсомолке». – Там в основном белочек снимают, а куница, судя по откликам в соцсетях, впервые появилась.

Куница, как известно, очень умный и расчетливый зверь. Выйти к людям ее заставляет лишь крайняя необходимость. Осенью она приходит, чтобы сделать запасы еды и перекусить. В том числе и белочками, которых так любят подкармливать горожане. А так-как куница превосходный аналитик, она знает, где их искать и когда.

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