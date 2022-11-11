Житель Прикамья под наркотиками поджег пассажирский поезд

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Ямале транспортный прокурор направил в суд уголовное дело по факту поджога пассажирского вагона жителем Пермского края. Теперь его могут отправить на принудительное лечение.

Инцидент произошел 24 июня этого года в поезде №379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. Находясь в наркотическом опьянении, 38-летний мужчина начал угрожать расправой пассажирам и проводникам. В руках у него был нож. Одного из проводников мужчина избил.

Затем буйный прикамец захотел уничтожить чужое имущество. Для этого он поджог вагон. В результате собственнику и пассажирам поезда был нанесен ущерб на общую сумму более 2,9 млн рублей.

Сейчас мужчина находится в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь. Уголовное дело направлено в Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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