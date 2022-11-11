Пермские автоприцепы «Экспедиция» появились в Узбекистане

Фото: expedition-pricep.ru

Краснокамский ремонтно-механический завод расширяет географию продаж. Так, в Узбекистан уехала первая партия крепких прицепов «Экспедиция». Модели ориентированы под запросы местных жителей – для перевозки габаритных грузов: строительные материалы, урожай, мелкий скот.

Напомним, прицепы «Экспедиция» крепкие и дольше служат из-за уникальной технологии производства, где используется обработка методом горячего цинкования, лазерная резка, роботизированная сварка и т.д.

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