Построение карьеры с олимпиадой «Я – профессионал»

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Более 500 российских компаний являются партнерами состязания. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Дипломантам олимпиады доступны экскурсии в офисы и на производственные площадки компаний по всей России, в рамках которых участники знакомятся с корпоративной культурой и особенностями работы организаций изнутри. Во время экскурсий возможно прохождение фаст-трека на стажировки и вакансии, предлагаемые работодателями.

Также для олимпиадников проводятся образовательные форумы, направленные на взаимодействие студентов с реальными запросами компаний. На форумах участники решают профильные кейсы от компаний-партнеров, основанные на реальных бизнес-задачах, посещают образовательные лекции, мастер-классы и тренинги.

Мероприятия, предполагающие личную встречу работодателя и молодого специалиста, являются самым эффективным и популярным форматом среди компаний и дипломантов олимпиады. Только в 2022 году под эгидой олимпиады прошло порядка 65 таких мероприятий, участниками которых стало около 2 800 человек.

Принять участие в олимпиаде «Я – профессионал» могут все студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов без возрастных ограничений. В шестом сезоне олимпиада проходит по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Принимать участие можно в неограниченном количестве направлений. Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.

Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. Она проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 30 ведущих российских вузов. Также в число организаторов олимпиады входят лидирующие компании страны, такие как СберБанк, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Альянс в сфере искусственного интеллекта, ПАО «Полюс», РСХБ-Страхование и ОАО «РЖД». Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 500 российских компаний.

Олимпиада «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».