В Перми начнут продавать китайский электромобиль Skywell

Фото: skywellauto.ru
Пермская компания Verra стала официальным дилером китайского бренда Skywell. До конца ноября на российский рынок выйдет электрический кроссовер Skywell ET5. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В Перми дилерский центр Skywell Verra откроется в декабре этого года в салоне по улице Героев Хасана, 81а. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях. Стоимость составит 4,48 и 4,98 млн рублей соответственно.
Ожидается, что в 2023 году модельный ряд Skywell пополнят гибридный кроссовер HT-i и электрический фургон D11.
Получив дилерство Skywell, компания Verra стала первым в Перми дилером электромобилей. Напомним, что этим летом компания также оформила дилерство Exeed — еще одного китайского бренда автомобилей.
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