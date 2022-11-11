Сбер подвел итоги рефинансирования ипотеки

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Сбер дал возможность рефинансировать ипотеку 10 тыс. человек, которую они взяли по ставке 13,9% годовых и выше в период с 1 марта по 30 мая 2022 года, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню.

Новые ставки по рефинансированию ипотеки в Сбере — от 10,9 до 12,5%. Это на 1,5–10,6 процентных пункта меньше прежних

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В начале года после вынужденного резкого увеличения ключевой ставки выросла стоимость заёмных средств. Мы понимали, что это временная мера, и продолжили кредитовать клиентов. И в июле мы запустили программу рефинансирования, чтобы уменьшить долговую нагрузку для клиентов. Снизить ставку могли 10 тыс. заёмщиков, и две трети из них воспользовались выгодным предложением. В итоге общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей. Так мы помогли нашим клиентам значительно сэкономить их средства».

Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1 процентный пункт. Заявления подавались в личном кабинете Домклик до 15 октября 2022 года.