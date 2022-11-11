Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню

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В Зелёный день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов. Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5% годовых, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Открыть вклады по специальной ставке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн — в последнем случае ставка может быть выше.