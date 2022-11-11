Пермяков предупредили о возросшей опасности стать жертвой мошенников в дни распродаж

Фото: svetochnews.ru

11 ноября – дата, которую с нетерпением ждут любители покупок. Этот день в календаре обозначен, как Всемирный день шопинга. Спустя две недели, 25 ноября, будет его повтор – «черная пятница».

К этим датам традиционно готовятся не только покупатели, но и мошенники. В период больших распродаж аферисты создают новые фишинговые сайты, которые маскируются под известные торговые сети и маркетплейсы. Такие ресурсы-подделки завлекают покупателей большими скидками. Чаще всего мошенники выдают себя за продавцов бытовой техники, электроники, а также одежды и обуви ушедших из России брендов. Свои «сверхвыгодные» предложения они рассылают по электронной почте и в мессенджерах, рекламируют в соцсетях и мобильных приложениях.

- Аферисты, прежде всего, рассчитывают на невнимательность покупателя. При оформлении заказа на мошенническом сайте человек попадает на фишинговую страницу оплаты. Оставив на ней данные своей банковской карты, можно потерять все деньги. Вернуть списанные средства практически невозможно. Банки не компенсируют потери, если владелец карты сам передал секретные сведения злоумышленникам, - отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

При покупке товаров онлайн необходимо помнить о правилах кибербезопасности. Особенно это актуально в дни распродаж, когда желание сэкономить может усыпить бдительность:

- не переходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправителей;

- даже если предложение пришло от знакомого магазина, самостоятельно зайдите на его официальный сайт;

- внимательно проверяйте название сайта в адресной строке.

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