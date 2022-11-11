Экс-главу сельского поселения в Пермском крае осудили за премию в 117 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО
Кунгурский городской суд признал виновной в мошенничестве с использованием служебного положения бывшую главу одного из сельских поселений. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.
Чиновница дала указание подчиненным внести ложные сведения в решение Совета Депутатов о ежемесячной надбавке. Виновная установила ее в размере 240% должностного оклада. Затем документ был передан в Центр бухгалтерского учета.
В результате экс-глава сельского поселения незаконно получила 117 тысяч рублей. За это суд приговорил ее к штрафу в 110 тысяч рублей, обязал возместить ущерб в бюджет округа и на год лишил права занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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