В Прикамье на смотровой площадке «Белые камни» появился лик женщины

Фото: Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу/ВКонтакте

Около въезда в Гремячинск, на смотровой площадке «Белые камни», в конце лета установили необычный арт-объект: лик женщины.

- Женский образ на фоне уральской тайги символизирует родину. Материнский, женский образ является одним из самых древних и влиятельных символов российской культуры, - рассказала директор Музея КУБа и автор проекта Арт-резиденция «Урал» Евгения Шабурова. - Скульптура создана в августе 2022 года в рамках проекта нашей Арт-резиденции. Автор работы - Александр Савинов из Екатеринбурга.

Участники резиденции, в числе которых и пермские скульпторы Алексей Татаринов и Кирилл Кривощеков, сделали объекты для ландшафта Губахи и Гремячинска. Лик женщины - один из них. Информационные таблички будут установлены летом 2023 года, потому что нынче не успели.

Кстати, скульптуры пермяков установлены на горах Ладейной и Крестовой, что вблизи Губахи.

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