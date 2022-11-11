Пермский сад соловьев посетила краснокнижная сова

Фото: Гулюза Мухатинова/ВКонтакте

Краснокнижной красавицей любовались посетители пермского сада соловьев. Птица сидела на ветке, пытаясь скрыться от вездесущих ворон, которые не оставляли попыток прогнать ее со своей территории.

Под фото птицы завязалась бурная переписка, в результате которой общими усилиями выяснили, что "бородатая неясыть – редкий краснокнижный вид, который занесен в Красную книгу многих регионов России, в том числе и Пермского края. Сфотографировать ее большая удача: бородатая неясыть - самый крупный подвид, размах ее крыльев достигает полутора метров".

- Бородатки в черте города - это редкий залетный вид. Залетают они поздней осенью-зимой, когда наши соловьи уже давно греют свои перышки в Африке. Скорее всего, ее привлекли грызуны, что кормятся под птичьими кормушками, - прокомментировала экоактивистка и "хранитель" сада соловьев Надежда Багалей.

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