Омбудсмен Пермского края помог разобраться с алтайским должником

Павел Миков. Фото: ombudsman.perm.ru

По стечению обстоятельств анкетные данные жительницы Прикамья оказались схожи с должницей с Алтайского края. Судебный пристав, не разобравшись должным образом, кто есть кто, стал взыскивать долг в рамках исполнительного производства с доходов пермячки. Пострадавшая - для восстановления справедливости - обратилась к уполномоченному по правам человека Пермского края Павлу Микову.

Омбудсмен направил соответствующее ходатайство в адрес прокурора Алтайского края Антона Германа. По результатам проверки главному судебному приставу внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

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