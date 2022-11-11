Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Тракторной в Лысьве поступило 10 ноября 2022 года в 00:29. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Пермскому краю в составе 20 человек и 6 единиц техники.

По прибытии на место очага загорания было установлено, что происходит горение крыши, угроза распространения пламени на соседние строения отсутствовала.

«Пожар был локализован в 00:54 на площади 84 квадратных метра, ликвидирован в 01:00. На пожаре обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщают в краевом МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 10 ноября 2022 года, на территории региона произошло 7 пожаров: 5 пожаров – в Перми; по 1 пожару – в Лысьвенском и Суксунском округах.

Очагами загораний 10 ноября 2022 года стали: частный жилой дом - в Лысьвенском округе; транспортное средство - в Дзержинском районе Перми; неэксплуатируемые здания - в Индустриальном районе Перми; мусор - в Индустриальном районе Перми; многоквартирный жилой дом - в Дзержинском районе Перми; баня - в Суксунском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru