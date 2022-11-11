Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 11 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Индустриальном районе:
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной
- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на развязке ш. Космонавтов при выезде с ул. Оверятской на ул. Промышленную
- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Мостовой и ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Фокинской
- на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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