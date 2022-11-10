В Пермском крае бетономешалка рухнула на зрительские трибуны

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

10 ноября на набережной нытвенского пруда случилось ЧП. Бетономешалка рухнула на зрительские трибуны. Водитель и рабочие не пострадали.

Уточним, в этом месте проводятся ремонтные работы по обновлению центрального парка. По словам местных жителей, скорее всего авария произошла из-за несоблюдения техники безопасности: «Близко к краю подогнали тяжелую машину. Вот плиты и просели. Результат – переворот».

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

Кстати, это уже вторая авария с бетономешалкой в центре Нытвы. Первая протаранила заводоуправление.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru