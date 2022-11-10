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НовостиОбщество10 ноября 2022 17:42

В Пермском крае бетономешалка рухнула на зрительские трибуны

ЧП произошло сегодня в Нытве
Екатерина Яганова
Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

10 ноября на набережной нытвенского пруда случилось ЧП. Бетономешалка рухнула на зрительские трибуны. Водитель и рабочие не пострадали.

Уточним, в этом месте проводятся ремонтные работы по обновлению центрального парка. По словам местных жителей, скорее всего авария произошла из-за несоблюдения техники безопасности: «Близко к краю подогнали тяжелую машину. Вот плиты и просели. Результат – переворот».

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

Фото: Подслушано Нытва/ВКонтакте

Кстати, это уже вторая авария с бетономешалкой в центре Нытвы. Первая протаранила заводоуправление.

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