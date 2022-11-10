В Перми ищут очевидцев аварии с тремя пострадавшими

В ДТП пострадали 8-летний ребенок и двое взрослых. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

ДТП в Индустриальном районе Перми произошло 31 октября. В 01.30 по улице Карпинского со стороны Советской Армии в направлении Рязанской ехала серая «Киа Спектра». Около 93-го дома она выехала на встречку, где столкнулась с «Тойтой Камри». От удара «Киа» откинуло на «Фольксваген Джетту», после чего она скрылась.

В результате столкновения в последней иномарке пострадали три человека: водитель (мужчина 1961 г.р.) и два пассажира – 29-летняя женщина и 8-летний ребенок. Их госпитализировали в медучреждения города.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев этого ДТП. Позвонить можно в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 8 (342) 246-79-00; 261-99-99; 102.

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