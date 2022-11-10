Более 8 пермских застройщиков предоставят скидку на квартиры в рамках «Зеленого дня» от Сбера

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В «Зелёный день» клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги. А если в эти дни заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка.

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* к акции присоединилось более 60 застройщиков. Приобрести квартиру по специальным условиям можно и в Перми. К акции присоединились такие застройщики как: ООО "СЗ ИНВЕСТСТРОЙ ГРУПП",

ООО "СЗ МВМ-Девелопмент", ООО "СЗ Проспект", OOO "Компас"*, ООО "СЗ ОРСО ДОМ", ООО "СЗ ПЗСП-групп", ООО "СЗ Куйбышева, 135", ООО " ОСТ-3"

Воспользоваться предложением можно 11-12 ноября при онлайн-бронировании квартир на Домклик. Для этого необходимо оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру или самостоятельно выбрать жилой комплекс, отмеченный значком «Зеленый день». При этом все необходимые документы на покупку жилья можно оформить в срок до 30 ноября 2022 года.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий – одно из приоритетных направлений команды Волго-Вятского банка Сбербанка.За 9 месяцев 2022 года проекты строительной сферы недвижимости были профинансированы Сбером на сумму более 97 млрд рублей. Выступая ключевым партнером застройщиков регионов, на территории Волго-Вятского банка Сбербанка введено в эксплуатацию 6 388 тысяч кв. метров жилья, при этом рост вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 53%. Важно, чтобы жилье было не только комфортным, но и доступным. «Зеленый день» от Сбера – отличная возможность исполнить давнюю мечту по выгодным условиям».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.