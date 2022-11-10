В Зеленый день клиентов Сбера ждут специальные условия по СберКарте и кешбэк за покупки в экосистеме

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Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Frank RG, на 30 сентября 2022 года Кредитная СберКарта признана самой выгодной в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Если оформить карту в период действия предложений «Зеленого дня» – с 10 по 12 ноября – на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года, будет действовать рекордно низкая ставка 9,8% годовых.

Для тех, у кого уже есть Дебетовая или Кредитная СберКарты, с 10 по 12 ноября будет начисляться повышенный кешбэк бонусами в размере 10% — за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. Начисления в размере 15% будут доступны обладателям подписки СберПрайм+, клиентам СберПремьер, СберПервый, а также Sber Private Banking.

Повышенные бонусы можно будет получить за покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Наши клиенты хорошо знакомы с Дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили её выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. В этом году мы решили улучшить условия по СберКарте, предлагая повышенный кешбэк бонусами для новых и текущих клиентов. А наша Кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, её условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь Дня рождения Сбера мы предлагаем улучшенные условия на новые карты – рекордно низкую ставку 9,8% на всё».

12 ноября, в традиционный «Зеленый день» от Сбербанка, на территории Волго-Вятского банка будут работать более 470 отделений – в 1,5 раза больше чем в обычные субботние дни, поэтому все клиенты смогут воспользоваться выгодными предложениями акции.

Со списком отделений, которые будут работать 12 ноября, можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и на сайте банка.