Сбер снизит ставку по потребкредиту в первый месяц до 4% годовых

Фото: Сбер

Портфель потребительских кредитов в Сбере достиг в 3,37 трлн рублей. Только за 10 месяцев этого года банк выдал таких кредитов почти на 1,6 трлн рублей. Причём в третьем квартале 2022 года — в 2,6 раза больше, чем во втором.

В Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предложит всем клиентам сниженную процентную ставку на первый месяц кредитования. Она составит 4% годовых. Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.

Дополнительно — кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые возьмут такой кредит в Зелёный день. Для этого достаточно иметь подписку, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

12 ноября, в традиционный «Зеленый день» от Сбербанка, на территории Волго-Вятского банка будут работать более 470 отделений – в 1,5 раза больше чем в обычные субботние дни, поэтому все клиенты смогут воспользоваться выгодными предложениями акции.

Со списком отделений, которые будут работать 12 ноября, можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и на сайте банка.