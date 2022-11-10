Малый бизнес получил доступ к 1,5 тыс. пакетам комплексных услуг развития на Цифровой платформе МСП.РФ

Фото: мсп.рф

Теперь предприятия могут выбрать комплексные услуги для развития и подать онлайн-заявку на их получение сразу после прохождения диагностики бизнеса. Всего на МСП.РФ доступно 1,5 тыс. пакетов услуг для 85 регионов страны. В каждом из них сформирован свой набор, который можно выбрать в личном кабинете платформы.

Пакеты услуг могут включать в себя содействие в продвижении и развитии продуктов (товаров, услуг), проведение аудитов, разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов, предоставление инженерно-технологических услуг, создание и доработку сайтов компаний, онлайн-продвижение, оказание маркетинговых услуг, участие в различных акселерационных программах и т.д. Все зависит от возможностей каждого из регионов, предлагаемых инфраструктурой поддержки услуг и запросов самих предпринимателей.

«Комплексные услуги предназначены для предпринимателей, которым нужна помощь в развитии их бизнеса. Они будут полезны для компаний на любом отрезке жизненного цикла, будь то запуск бизнеса, период его роста или зрелости, этап трансформации или масштабирования. В зависимости от этапа, на котором находится бизнес, будет сформирован и предложен пакет комплексных услуг для конкретной компании», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Выбрать один или сразу несколько наборов услуг для своего бизнеса предприниматель может в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ. Ответ на запрос пользователя придет в личный кабинет в течение нескольких дней.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов, а также несколько сотен региональных мер поддержки.