В Перми пропала 16-летняя девушка

Кира Мелешкова. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 16-летнюю Киру Мелешкову. Девушка вышла 8 ноября в 01.00 из отдела полиции по улице Леонова, 17 и исчезла.

Приметы

На вид 16-17 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: черная куртка, черная шапка.

Всех, кому известно местонахождение девушки, просят сообщать по телефонам: 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве рассказали подробности исчезновения 17-летней девушки в Перми

О ее местонахождении ничего не известно с 3 ноября (Подробнее...)