С начала года пермяков оштрафовали на 63 млн рублей за неоплату парковок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми с начала 2022 года водителей оштрафовали за неуплату парковки на 63 млн рублей. Как сообщили в горадминистрации, это на 27,6% меньше, чем в прошлом году.

Сумма штрафов оказалась меньше суммы добровольной оплаты, которая составила 87 млн рублей. Раньше сумма штрафов, наоборот, превышала. Так, в январе эти показатели составили 87 и 72 млн рублей.

Платные парковки работают в Перми с 2016 года. В рабочие дни плата взимается с 09:00 до 19:00, а в выходные — бесплатно. Час парковки стоит 20 рублей.

Нарушителям за неоплату грозит штраф в 1000 рублей за первое нарушение и в 2000 рублей — за каждое последующее. Штраф за незаконную парковку на месте для инвалидов превышает 5000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми часть платных парковок перестанет работать до лета 2023 года

Причиной станут ремонтные работы (подробнее...)