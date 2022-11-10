В Пермском крае утвердили перечень субсидируемых рейсов на 2023 год

. Фото: архив "КП"

Пермякам, которые начинают планировать отпуск на будущий год, стоит обратить внимание на перечень рейсов, билеты на которые будут гораздо дешевле обычных. В Пермском крае будут субсидировать полеты в 17 городов.

Улететь из аэропорта Перми по более дешевым билетам можно будет в Самару, Казань, Минеральные Воды, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Волгоград, Владикавказ и Барнаул.

Весной начнутся полеты в столицу Беларуси Минск. Авиакомпания «Уральские авиалинии» собиралась летать туда еще этой осенью, но из-за низкого спроса рейсы были отложены.

Еще один город, в который будут субсидировать полеты, - Когалым, где строится филиал пермского Политеха.

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