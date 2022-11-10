В Перми без воды останутся жители нескольких районов

Отключения воды связаны с ремонтными работами.

Компания «Новогор-Прикамье» предупредила о грядущих отключениях холодного водоснабжения. Они коснутся жителей Ленинского, Дзержинского и Индустриального районов. Как сообщает «Рифей-Пермь», отключения связаны с ремонтными работами на сетях, поэтому жителям рекомендуют сделать запасы воды заранее.

А сейчас расскажем, где и когда планируют отключать живительную влагу в ближайшие дни. Так, в пятницу, 11 ноября, с 10 до 18 часов воды не будет на Борчанинова, 65б, Крылова, 1, 4, 24, Пушкина, 108-116в (четные).

В субботу, 12 ноября, с 9 до 19 часов без воды останутся дома на улицах Малкова, 26-30а (четные) и Рабочая, 9 и 19.

Список домов, которые попадут под отключения 17, 19 и 23 ноября, можно посмотреть на сайте ресурсоснабжающей компании.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru