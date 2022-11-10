Бывшего спикера Добрянской думы лишили статуса депутата

Фото: Законодательное собрание Пермского края

Пермский краевой суд отказал бывшему депутату Думы Добрянского городского округа Андрею Шитову в апелляционной жалобе о досрочном лишении мандата. Этим летом Добрянский городской суд удовлетворил соответствующий иск губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Как сообщает портал ProPerm, депутат нарушал закон «О противодействии коррупции». Он предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и имуществе, а также своей супруги за 2019-2020 годы.

Андрей Шитов занизил доход от предпринимательской деятельности на 3,5 млн рублей, не указал получение средств от физлица в 24 тысячи рублей и не сообщил о доходах жены от коммерческой организации в 3,5 млн.

Депутатом Андрей Шитов был более 15 лет. С 2014 по 2019 год он занимал должность председателя земского собрания Добрянского района.

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